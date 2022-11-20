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Факты / Україна

20 ноября во всех регионах Украины будут плановые отключения — Укрэнерго

Малиновская Ангелина, редактор ленты
20 ноября во всех регионах Украины будут плановые отключения — Укрэнерго
Фото: Pexels

20 ноября во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

– Вчера нам удалось несколько смягчить ограничения потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты. Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме, — сообщили в Укрэнерго.

Напомним, что 19 ноября ограничение в Киеве составило всего 166 МВт, а значит, отключать могут только раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов.

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