Ноябрь, 20 в 1:06

20 ноября во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

– Вчера нам удалось несколько смягчить ограничения потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты. Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме, — сообщили в Укрэнерго.

Напомним, что 19 ноября ограничение в Киеве составило всего 166 МВт, а значит, отключать могут только раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов.