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Факты / Україна

75% россиян поддерживают войну РФ против Украины – Скибицкий

Валентина Летяк, редактор ленты
мобілізовані росіяни
Фото: Getty Images

То, что по некоторым оценкам 75% россиян поддерживают агрессию против Украины, является результатом продолжительной кремлевской пропаганды.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Политика Кремля – это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75% населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет, – объяснил он.

По его словам, со времен Советского Союза, когда главной угрозой и врагом выступал Запад, ничего не изменилось.

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В то же время в сентябре политический аналитик Ольга Курносова заявила, что если в начале полномасштабного вторжения России в Украину за продолжение войны выступали 72% россиян, то сейчас таких 45%.

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Источник: ГУР

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