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Факты / Україна

С флагом, который оккупанты втаптывали в землю: в Киев прибыл первый поезд из Херсона

Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV Татьяна Забожко, редактор ленты
Пасажирка потяга Херсон - Київ Ганна Зарудня

20 ноября в Киев прибыл первый поезд из Херсона.

Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Пасажирка потяга Херсон - Київ Ганна Зарудня
Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Прибуття поїзда Херсон - Київ 20 листопада 2022
Пасажирка потяга Херсон - Київ Ганна Зарудня
С флагом, который оккупанты втаптывали в землю: в Киев прибыл первый поезд из Херсона / 4 фотографии

Как передает с места события журналистка Фактов ICTV Ольга Читайло, на поезде приехали около полусотни пассажиров, которые до сих пор не могли выбраться из города.

Одна из пассажирок Анна Зарудная говорит, что об отправке рейса узнала накануне.

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Сразу после этого приехала на вокзал и попросила причислить к списку пассажиров.

В столицу из освобожденного Херсона женщина приехала с флагом Украины, который российские оккупанты втаптывали в землю.

После того, как Анне Зарудной принесли украинский флаг с российских позиций, она его отстирала и забрала с собой в эвакуацию.

Отметим, что херсонский рейс теперь будет регулярным.

Из Киева поезд будет отправляться по четным числам, из Херсона – по нечетным.

Первый поезд из столицы в освобожденный от оккупантов Херсон отправился 18 ноября в 22:14, а прибыл туда в 09:00 19 ноября.

В Херсон 18 ноября поехали около двухсот человек, которые приобрели благотворительные Квитки до перемоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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