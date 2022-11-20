Ноябрь, 20 в 8:02

20 ноября в Киев прибыл первый поезд из Херсона.

С флагом, который оккупанты втаптывали в землю: в Киев прибыл первый поезд из Херсона / 4 фотографии

Как передает с места события журналистка Фактов ICTV Ольга Читайло, на поезде приехали около полусотни пассажиров, которые до сих пор не могли выбраться из города.

Одна из пассажирок Анна Зарудная говорит, что об отправке рейса узнала накануне.

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Сразу после этого приехала на вокзал и попросила причислить к списку пассажиров.

В столицу из освобожденного Херсона женщина приехала с флагом Украины, который российские оккупанты втаптывали в землю.

После того, как Анне Зарудной принесли украинский флаг с российских позиций, она его отстирала и забрала с собой в эвакуацию.

Отметим, что херсонский рейс теперь будет регулярным.

Из Киева поезд будет отправляться по четным числам, из Херсона – по нечетным.

Первый поезд из столицы в освобожденный от оккупантов Херсон отправился 18 ноября в 22:14, а прибыл туда в 09:00 19 ноября.

В Херсон 18 ноября поехали около двухсот человек, которые приобрели благотворительные Квитки до перемоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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