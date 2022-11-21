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Факты / Україна

В Харьковской области оккупанты обстреляли жилой дом: под завалами могут быть люди

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Харьковской области оккупанты обстреляли жилой дом: под завалами могут быть люди
Фото: Depositphotos

В пгт Шевченково Купянского района россияне снова обстреляли жилой дом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работают ГСЧС, – написал он в Telegram.

Напомним, 9 ноября Россия обстреляла мирное население городов и сел Харьковской области, находящихся вблизи линии столкновения и границы с РФ.

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В результате был ранен человек и поврежден объект инфраструктуры.

В частности, под ударом страны-агрессора оказались города Купянск и Волчанск, пгт. Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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