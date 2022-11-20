Ноябрь, 20 в 19:13

Украинские военные продолжают лишать российских военных способности вести боевые действия.

– Подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября, – говорится в сообщении Генерального штаба.

Так, в районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка Васильевского района и Энергодар Запорожской области получили ранения 100 российских военных. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

На Запорожье ВСУ ударили по скоплению оккупантов и уничтожили колонну техники — Генштаб / 2 фотографии

Кроме того, ВСУ накрыли огнем оккупантов под Северодонецком, а именно уничтожили колонну вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

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К слову, на украинском фронте сейчас самые тяжелые бои идут на Донецком направлении, возле Бахмута в частности. Там враг пытается выйти на админграницы области.