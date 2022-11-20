В Генштабе объяснили, почему в Украине объявляют тревогу сразу во всех областях

Ноябрь, 20 в 19:50

В Генеральном штабе объяснили, почему в Украине объявляют воздушную тревогу во всех областях одновременно.

— Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи (Беларусь, — Ред.), является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства, — объяснили в Генштабе.

Напомним, также сообщалось, что в Пологах, Каменке, Михайловке Васильевского района и Энергодаре Запорожской области получили ранения 100 российских военных. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.