Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Генштабе объяснили, почему в Украине объявляют тревогу сразу во всех областях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Генштабе объяснили, почему в Украине объявляют тревогу сразу во всех областях
Фото: Getty Images

В Генеральном штабе объяснили, почему в Украине объявляют воздушную тревогу во всех областях одновременно.

— Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи (Беларусь, — Ред.), является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства, — объяснили в Генштабе.

Напомним, также сообщалось, что в Пологах, Каменке, Михайловке Васильевского района и Энергодаре Запорожской области получили ранения 100 российских военных. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

Сейчас смотрят

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка