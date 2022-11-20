Украина и союзники работают над воздушным щитом: военный эксперт рассказал детали

Ноябрь, 20 в 15:39

Украина и союзники разрабатывают совместную декларацию про воздушный щит для защиты неба над украинскими городами.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, системы противоракетной обороны Patriot, которые базируются в Польше и Румынии, смогут прикрыть украинское воздушное пространство на расстоянии до 100 километров.

Сейчас смотрят

– Если будут использованы системы Patriot, которые базируются в Польше в районе Жешува, в Румынии четыре батареи, то они смогут прикрыть воздушное пространство на расстоянии до 100 км. Это только по аэродинамическим целям. Дальность уничтожения баллистических ракет – это до 50 км, – сказал он в эфире телеканала Киев.

Ранее о необходимости воздушного щита над Украиной заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, целью декларации является построение комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Ермак подчеркнул, что это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.