Украина и союзники работают над воздушным щитом: военный эксперт рассказал детали
Украина и союзники разрабатывают совместную декларацию про воздушный щит для защиты неба над украинскими городами.
Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
По его словам, системы противоракетной обороны Patriot, которые базируются в Польше и Румынии, смогут прикрыть украинское воздушное пространство на расстоянии до 100 километров.
– Если будут использованы системы Patriot, которые базируются в Польше в районе Жешува, в Румынии четыре батареи, то они смогут прикрыть воздушное пространство на расстоянии до 100 км. Это только по аэродинамическим целям. Дальность уничтожения баллистических ракет – это до 50 км, – сказал он в эфире телеканала Киев.
Ранее о необходимости воздушного щита над Украиной заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, целью декларации является построение комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
Ермак подчеркнул, что это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.