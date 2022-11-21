Ноябрь, 21 в 14:11

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что по всей стране возобновляется мобильная сеть, пострадавшая после обстрелов Российской Федерации.

– Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это – сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет. Несколько дней половина мобильной сети Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиян энергетической инфраструктуры, – отметил министр.

По его словам, на данный момент в Одесской области работает уже 80% мобильной сети, восстановление связи продолжается в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю в каждой области страны.

– Спасибо ремонтным командам энергетиков за сверхбыструю производительную работу, – написал Федоров.