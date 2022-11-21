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Факты / Україна

80% на связи: в Одесской области восстанавливают мобильную сеть, пострадавшую от обстрелов РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
мобільний
Фото: Unsplash

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что по всей стране возобновляется мобильная сеть, пострадавшая после обстрелов Российской Федерации.

– Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это – сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет. Несколько дней половина мобильной сети Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиян энергетической инфраструктуры, – отметил министр.

По его словам, на данный момент в Одесской области работает уже 80% мобильной сети, восстановление связи продолжается в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю в каждой области страны.

– Спасибо ремонтным командам энергетиков за сверхбыструю производительную работу, – написал Федоров.

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