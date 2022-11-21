Ноябрь, 21 в 19:29

Освобождение правобережья Херсонской области от российских оккупационных войск повлияло на тактику применения авиации РФ. Враг был вынужден переместить свои самолеты и вертолеты вглубь временно захваченных украинских территорий.

Об этом проинформировал сегодня во время брифинга спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Освобождение Херсонской области несколько изменило тактику применения российской авиации… Противник немного больше времени будет тратить на подлет, — подчеркнул он.

Игнат напомнил, что на аэродроме в населенном пункте Чернобаевка возле Херсона базировалась в основном армейская авиация, вертолеты врага. Перед бегством оккупанты переместили их на аэродромы временно захваченного Крыма, в частности в Джанкой.

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Кроме того, РФ отвела свою технику с аэродрома Чаплинки. Игнат уточнил, что хотя для боевой авиации в конечном счете расстояния особого значения не имеют, однако подлетное время для российских истребителей теперь увеличится.

Кроме того, сократилось количество аэродромов, которые использует враг в войне против Украины.

– Минус два аэродрома – это для нас только позитив, – отметил Игнат.

Он напомнил, что для боевых вылетов российские войска используют около 40 аэродромов: на территории РФ, Беларуси и во временно оккупированном Крыму.

Недавно журналисты-расследователи обнародовали данные, что еще в конце октября российские оккупанты могли начать отводить свою технику с военной базы возле Чаплинки Херсонской области.

По информации от ОК Юг, после бегства из Херсона и с правого берега Днепра российские войска отошли вглубь на 15-20 км на левом берегу Херсона, чтобы не попасть под удары украинской артиллерии.

Источник: Media Center Ukraine