Миша из Подмосковья: ВСУ взяли в плен раненого оккупанта, который прятался под кроватью
Украинские защитники взяли в плен российского оккупанта, который прятался под кроватью в разрушенном доме.
Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.
Солдат РФ Михаил получил тяжелое ранение ног. Украинские военнослужащие накормили оккупанта и укрыли теплыми куртками.
— Нашли раненого русского солдата. Миша. Дали покурить, поесть. Миша из Подмосковья. С ногами “печалька”, — сказал украинский защитник.
Отметим, что российские военные могут сохранить свою жизнь и сдаться в плен. Для этого нужно позвонить по телефону: +380665803498 или +380931192984.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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