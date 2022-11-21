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Факты / Україна

Миша из Подмосковья: ВСУ взяли в плен раненого оккупанта, который прятался под кроватью

Валентина Чорна, редактор ленты
російський окупант

Украинские защитники взяли в плен российского оккупанта, который прятался под кроватью в разрушенном доме.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Солдат РФ Михаил получил тяжелое ранение ног. Украинские военнослужащие накормили оккупанта и укрыли теплыми куртками.

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— Нашли раненого русского солдата. Миша. Дали покурить, поесть. Миша из Подмосковья. С ногами “печалька”, — сказал украинский защитник.

Отметим, что российские военные могут сохранить свою жизнь и сдаться в плен. Для этого нужно позвонить по телефону: +380665803498 или +380931192984.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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