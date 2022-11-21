Ноябрь, 21 в 12:03

Австрийский военный эксперт Том Купер считает, что колоссальные потери личного состава лишили российскую армию возможности проводить серьезные наступательные операции.

Об этом Том Купер написал в своем блоге.

По его словам, потеря 80 тыс. — 100 тыс. – 200 тыс. (согласно оценкам западных и украинских источников) профессиональных солдат вооруженных сил РФ фактически нанесла ущерб российской армии. По сути, у Путина не осталось серьезных наступательных возможностей.

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— Это факт — и это независимо от того, сколько войск потерял Путин, т.е. какова правда о русских потерях за восемь месяцев этой войны, — отметил Купер.

При этом он заявляет, что никакая мобилизация, например, 100 тыс. резервистов не спасет положение Путина.

— Резервисты не так хорошо подготовлены и не годны, как потерянные профессионалы. Их уже нельзя вооружить самым лучшим в плане техники — потому что техника уничтожена на поле боя, и ее нельзя изготовить за ночь. На это уйдут годы, — говорит Том Купер.

По словам эксперта, истощение вооруженных сил РФ привело к тому, что они не могут сокращать Вооруженные сили Украины такими темпами, как это было с апреля по август.

— Иными словами: война на истощение может звучать хорошо для Путина, но на самом деле она прежде всего контрпродуктивна — и чем дольше она продолжается, тем больше работает на руку украинцам, — отмечает военный аналитик.

Купер считает, что Путин может послать на войну еще 100 тыс. резервистов, а потом еще 100 тыс., а потом еще. Но все, чего он добьется, так это то, что украинцы будут заниматься их отстрелом.

Путин уже утратил способность серьезно истощать ЗСУ.

Ранее австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что не видел более глупой и бессмысленной военной операции, чем российский штурм Бахмута.

Фото: ГУР Минобороны Украины