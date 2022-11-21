На Харьковщине был слышен взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Вечером 21 ноября в Харьковской области прогремел взрыв.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
Напомним, вчера россияне обстреляли ракетами С-300 поселок Шевченково в Харьковской области.
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По словам главы ОВА, ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина. Еще два человека получили ранения.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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