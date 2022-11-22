Ноябрь, 21 в 22:57

На Запорожской атомной электростанции обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно выводам экспертов, непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет. Основное оборудование невредимо, несмотря на значительные разрушения на территории.

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Однако генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что это один из самых серьезных подобных инцидентов за последние месяцы.

Подтвержден статус шести реакторных блоков – он стабилен, а отработанное топливо, а также свежее топливо и разного уровня радиоактивные отходы в соответствующих хранилищах цельные. Тем не менее, эксперты МАГАТЭ все же наблюдали масштабные повреждения на территории.

— Это обуславливает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций, — сказал Гросси.

Также эксперты обнаружили повреждение в оборудовании станции и ее построек. И хотя больше атак на станцию ​​не было, зафиксированы обстрелы в районе соседнего города Энергодар и промышленной зоны, заявили представители МАГАТЭ.

– Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти, – заявил Гросси.

Источник: МАГАТЕ