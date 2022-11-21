Оккупанты понимают, что их СМИ врут о потерях РФ в войне против Украины – перехват ГУР
Фото: Генштаб ВСУ
Среди российских военных есть понимание, что их СМИ распространяют фейковую информацию о проведении “СВО” и потерях РФ в войне против Украины. О реальной ситуации на фронте они рассказывают родственникам.
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило один из таких разговоров.
– Аж бесит, аж неохота новости включать…Вот подбили там два БМП или пять БМП, два танка, три танка, 300 наемников ЗСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки, – возмущается оккупант.
Родственник говорит в ответ, что по слухам говорят уже о 80 тыс. погибших россиян.
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Затронули они и тему мобилизации, которая, по их словам, просто приостановилась из-за зимы.