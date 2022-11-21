Ноябрь, 21 в 11:19

Среди российских военных есть понимание, что их СМИ распространяют фейковую информацию о проведении “СВО” и потерях РФ в войне против Украины. О реальной ситуации на фронте они рассказывают родственникам.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило один из таких разговоров.

– Аж бесит, аж неохота новости включать…Вот подбили там два БМП или пять БМП, два танка, три танка, 300 наемников ЗСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки, – возмущается оккупант.

Родственник говорит в ответ, что по слухам говорят уже о 80 тыс. погибших россиян.

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Затронули они и тему мобилизации, которая, по их словам, просто приостановилась из-за зимы.