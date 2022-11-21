Ноябрь, 21 в 13:38

Еще 10 боевиков “Л/ДНР” приговорили к 13-15 годам за решеткой за то, что они добровольно присоединились к оккупационным группировкам страны-агрессора.

– По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций “Л/ДНР”. Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет. В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ, – сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что среди осужденных – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

– Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства. Большинство из них находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции, – добавили в СБУ.

Сообщается, что суд признал их виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК).

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Также среди осужденных – командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.

– Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, “2-го армейского корпуса”. Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины. Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года, – подчеркивает СБУ.

Этого осужденного признали виновным в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 УК).