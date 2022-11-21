Ноябрь, 21 в 20:21

На Кинбурнской косе Николаевской области продолжается военная операция в режиме тишины. Шторм в море способствует освобождению этой территории.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Специфика ситуации заключается в географических особенностях. Подтягивание туда сил враг осуществляет с временно оккупированной территории, поэтому он может позволить себе возобновлять резервы даже после того, как мы наносим повреждения. Тем не менее, мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины, — сказала она.

По словам Гуменюк, территория окружена водой, потому этот регион “не настолько мощный, чтобы выдержать большое скопление войск”.

Сейчас смотрят

– В это время там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли, – сказала она.

Представительница ОК Юг добавила, что контроль над косой позволит обезопасить зерновой коридор из Николаевского порта.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что на Кинбурнской косе остаются российские войска, но это “вопрос времени”.