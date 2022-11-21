Ноябрь, 21 в 9:20

Интенсивные артиллерийские бои в течении последних семи дней продолжаются вокруг Сватово Луганской области.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет строительству оборонительных позиций, которые почти наверняка частично укомплектованы плохо подготовленными мобилизованными резервистами.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

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– Благодаря тому, что российская юго-западная линия фронта больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, скорее всего, является более уязвимым оперативным флангом войск РФ. Однако поскольку Сватово является важным населенным пунктом Луганской области, российские лидеры, вероятнее всего, будут рассматривать удержание контроля над ним как свой политический приоритет, – предполагают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/NxOEkA8yFf ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0J5AAllnxg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 21, 2022

В то же время разведчики отмечают, что российские командиры, скорее всего, пытаются справиться с военными реалиями удержания надежной обороны.

Кроме того, они пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции дальше на юг Донецка. Но как оборонные, так и наступательные возможности России продолжают ограничиваться острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.