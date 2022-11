Интенсивные артиллерийские бои в течении последних семи дней продолжаются вокруг Сватово Луганской области.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет строительству оборонительных позиций, которые почти наверняка частично укомплектованы плохо подготовленными мобилизованными резервистами.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/NxOEkA8yFf

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0J5AAllnxg

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 21, 2022