Создают эшелоны и совершенствуют фортификационное оборудование: оккупанты укрепляются на Херсонщине

Ноябрь, 21 в 19:54

На Криворожском и Херсонском направлениях враг создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, российские военные не прекращают артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

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— Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Мыловое, Шляховое, Веселое, Высунцы, Велетенское, Станислав и Херсон, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, в Херсоне раздались взрывы. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибший.