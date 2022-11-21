Ноябрь, 21 в 18:28

Российский оккупант из ЧВК Вагнер сдался в плен украинским военным, повоевав полтора дня.

20-летний пулеметчик Андрей Сорокин рассказал, что во время боя не мог найти себе места, поскольку сослужащие выгоняли его из окопов.

— Сидел в окопе, а мне говорят: Выходи, здесь места нет. Я пошел в другой окоп, тут уже “птичка” летала ваша. Так из окопа в окоп бегал, арта летала. А у меня уже была мысль сдаться, но я не знал, куда сдаваться. Когда последний снаряд пролетел, я прыгнул в окоп и смотрел на ваш дрон. Не ожидал, что из окопов будут выбрасывать. Пробежался по кругу по всем окопам, а после этого понял, что нужно идти за дроном ВСУ, – сказал он.

Оккупант признался, что хотел сдаться в плен сразу после того, как приехал в Украину. Но его опередил другой военный, которого расстреляли за попытку побега.

Сейчас смотрят

Ранее мы писали, что ВСУ взяли в плен российского оккупанта, который прятался под кроватью в разрушенном доме.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.