В Херсоне здание СБУ могут подорвать из-за невозможности провести его полное разминирование — Хлань

Ноябрь, 21 в 17:39

Здание СБУ в Херсоне могут подорвать, так как невозможно провести его полное разминирование.

Об этом на брифинге заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

– Есть сообщения от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием национальной полиции, – рассказал Хлань.

Он утверждает, что российские военные оставили в помещении СБУ такое количество мин, что нет возможности провести его полное разминирование.

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, даже под принтером заложили мину МЛ7.