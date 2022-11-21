В Херсоне здание СБУ могут подорвать из-за невозможности провести его полное разминирование — Хлань
Здание СБУ в Херсоне могут подорвать, так как невозможно провести его полное разминирование.
Об этом на брифинге заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
– Есть сообщения от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием национальной полиции, – рассказал Хлань.
Он утверждает, что российские военные оставили в помещении СБУ такое количество мин, что нет возможности провести его полное разминирование.
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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, даже под принтером заложили мину МЛ7.