Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Херсоне здание СБУ могут подорвать из-за невозможности провести его полное разминирование — Хлань

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Херсоне здание СБУ могут подорвать из-за невозможности провести его полное разминирование — Хлань

Здание СБУ в Херсоне могут подорвать, так как невозможно провести его полное разминирование.

Об этом на брифинге заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

– Есть сообщения от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием национальной полиции, – рассказал Хлань.

Читайте
В Херсоне оккупанты заминировали здание Нацполиции: взрывотехникам пришлось его взрывать

Он утверждает, что российские военные оставили в помещении СБУ такое количество мин, что нет возможности провести его полное разминирование.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне, даже под принтером заложили мину МЛ7.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка