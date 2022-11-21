Ноябрь, 21 в 16:37

Местные паблики пишут о взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе объявлена не была.

Жители столицы сообщают, что взрывы слышны на Левом берегу Киева. Их, по словам очевидцев, прозвучало порядка трех.

Напомним, что сегодня в Киевской области проходят учения саперов.

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– Сегодня, 21 ноября, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов, – сообщали в Киевской областной военной администрации.

Следим за ситуацией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 271-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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