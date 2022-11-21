Украина получит от Норвегии почти $200 млн на закупку газа

Ноябрь, 21 в 19:20

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере NOK2 млрд ($195,2 млн по текущему курсу). Деньги выделены на закупку природного газа на эту зиму.

На сайте норвежского правительства указано, что финансирование направят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

От имени банка соглашение подписано его первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком.

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– Украина обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке природного газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером в закупках газа. Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования, – отметил Трюгве Слагсволд Ведум.

В сообщении указано, что формальным получателем газа в Украине станет НАК Нафтогаз Украины.

Однако на практике платежи будут проводить напрямую европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и выставят счета за объем, который поставят.

– По мере приближения зимы в Украине Россия использует энергию в качестве оружия и наносит удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь сломить сопротивление Украины. Действия России являются серьезными нарушениями международного права и причиняют серьезные страдания народу Украины. Поэтому поддержка Норвегии в обеспечении энергоснабжения жизненно важна для Украины, – прокомментировала соглашение министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Напомним, в июле премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что правительство выделит Украине NOK10 млрд в 2022 и 2023 гг. Из них 2 млрд предназначены для закупок газа.