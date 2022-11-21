Вывозили останки и сжигали: в Херсоне оккупанты использовали свалку для уничтожения трупов своих солдат

Ноябрь, 21 в 21:35

Российские военные использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов, вероятно, своих погибших сослуживцев.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления местных жителей.

Очевидцы рассказали, что видели, как на свалку приезжали грузовики, наполненные черными мешками, которые после этого сжигались.

Сейчас смотрят

— Каждый раз, когда наша армия обстреливала там русских, они вывозили останки на свалку и сжигали, — говорит жительница Херсона 40-летняя Ирина.

45-летняя Светлана, которая вместе со своим мужем Александром годами возит мусор на свалку на своем грузовике, рассказала, что на въезде на нее был установлен российский блокпост.

— Нас не подпускали к территории полигона, где сжигали тела. Однажды мы с мужем приехали не в то время. Мы пришли сюда, пока они занимались своими “делами”, и они сильно ударили моего мужа дубинкой по лицу. Останков я не видела, — рассказывает женщина.

Жители большого многоквартирного дома напротив свалки рассказали, что, когда свалка горела, поднималось большое облако дыма и наполняло воздух невыносимым запахом разложения.

— Когда я почувствовала запах этого дыма, меня затошнило. И еще было страшно, потому что пахло палеными волосами, и знаете, еще пахло так, как у стоматолога, когда вам сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно, — говорит 60-летняя Олеся.

Фото: ГУР