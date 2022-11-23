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Факты / Україна

Более 40 прилетов: вечером артиллерия РФ обстреляла Сумскую область

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріли Сумщини

Российские оккупанты вечером 22 ноября обстреляли из артиллерии три общины Сумской области, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, по его словам, около 18:00 зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии в Путивльской общине. Обошлось без разрушений.

А в 21:00 враг ударил из САУ по Зноб-Новгородской общине. Здесь насчитали 6 взрывов. Предварительно, тоже без разрушений.

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Из САУ россияне обстреляли и Дружбовскую общину. В общей сложности насчитали 20 прилетов, повреждена линия электроснабжения.

Живицкий сообщил, что в течение дня россияне также обстреливали Эсманскую, Глуховскую и Шалыгинскую общины. К счастью, без последствий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Дмитро Живицький

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