Боты призывают к протестам из-за света: РФ уже месяц пытается расшатать Украину изнутри – Денисенко
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что Россия уже месяц пытается расшатать Украину изнутри – российские боты призывают украинцев протестовать против украинских властей из-за отключения света.
– Мы четко фиксируем, что резко активизировались российские боты, которые в комментариях в Facebook, в других соцсетях начинают активно разгонять тему о том, что нужно протестовать против украинских властей, потому что мы замерзнем, украинские власти не садятся за стол переговоров, поэтому нужно выходить на улицы, – сказал Денисенко в интервью НВ.
По его словам, оккупанты месяц “качают эту историю” в наших соцсетях, однако они очень часто попадаются на том, что работают через Google-переводчик и пишут абсолютную абракадабру на украинском языке.
– Однако видно, что они вбросили в эти истории огромные деньги. Мы понимаем, что у них безлимитные информационные войны, и они активно начинают качать эту историю. Очень хорошо, что украинское общество было готово к этому, очень хорошо то, что фактически консолидация в обществе и большинство украинцев говорит о том, что нет, мы не будем выступать против украинской власти, мы понимаем, что это делают россияне, – отметил советник.
Он добавил, что, к сожалению, с конспирологией очень трудно бороться и часть населения начинает верить в российскую ложь.
– Очень важно то, что фактически в ежедневном режиме идет коммуникация, объясняется, что там, где есть возможность дать свет, всегда дается свет, – подчеркнул Денисенко.