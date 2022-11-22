Боты призывают к протестам из-за света: РФ уже месяц пытается расшатать Украину изнутри – Денисенко

Ноябрь, 22 в 14:47

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что Россия уже месяц пытается расшатать Украину изнутри – российские боты призывают украинцев протестовать против украинских властей из-за отключения света.

– Мы четко фиксируем, что резко активизировались российские боты, которые в комментариях в Facebook, в других соцсетях начинают активно разгонять тему о том, что нужно протестовать против украинских властей, потому что мы замерзнем, украинские власти не садятся за стол переговоров, поэтому нужно выходить на улицы, – сказал Денисенко в интервью НВ.

По его словам, оккупанты месяц “качают эту историю” в наших соцсетях, однако они очень часто попадаются на том, что работают через Google-переводчик и пишут абсолютную абракадабру на украинском языке.

– Однако видно, что они вбросили в эти истории огромные деньги. Мы понимаем, что у них безлимитные информационные войны, и они активно начинают качать эту историю. Очень хорошо, что украинское общество было готово к этому, очень хорошо то, что фактически консолидация в обществе и большинство украинцев говорит о том, что нет, мы не будем выступать против украинской власти, мы понимаем, что это делают россияне, – отметил советник.

Он добавил, что, к сожалению, с конспирологией очень трудно бороться и часть населения начинает верить в российскую ложь.

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