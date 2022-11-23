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Франция предоставит Украине кредит на сумму до €100 млн

Валентина Чорна, редактор ленты
Франция предоставит Украине кредит на сумму до €100 млн
Фото: Depositphotos

Французское агентство развития предоставит Украине кредит до €100 млн на льготных условиях.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

– Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до €100 млн для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета, – говорится в сообщении.

Согласно условиям, на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.

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Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 года с даты заключения кредитного договора).

Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Французским агентством развития.

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Источник: Минфин
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