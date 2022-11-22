Ноябрь, 22 в 9:50

Сейчас российские оккупанты страдают больше от погодных условий, чем украинские военные. Поэтому количество атак на наши позиции, в частности на Донецком направлении, сокращается.

В то же время усиливаются артиллерийские обстрелы, но физически враг не готов к вооруженной борьбе в зимних условиях. Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что на других направлениях российские военные пытаются окопаться, поэтому потери среди захватчиков будут меньше. Однако это не означает, что ВСУ прекращают наступательные действия.

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В частности, по словам эксперта, украинские военные продолжают активно давить на врага на Сватовском направлении и мешают оккупантам на Херсонском и Запорожском направлениях.

– Россия к такой войне зимой не готовилась. Поэтому запасов, которые могли бы обеспечить устойчивость обороны или проведение наступательных операций, у россиян просто нет. В связи с этим они физически не могут обеспечить выполнение задач, которые ставит Кремль, – объяснил эксперт.

В то же время Сергей Грабский подчеркнул, что украинская армия воюет уже почти девять лет, в том числе и зимой. Поэтому ВСУ более подготовлены, мобильны и маневренны.

Это указывает на то, что интенсивность боевых действий будет оставаться на столь же высоком уровне. Однако это зависит от того, какие задачи ставит наше командование и чего хочет руководство РФ от своей армии.

Сергей Грабский не исключает, что часть отведенных с Херсонского направления российских сил РФ перебросит на Донбасс, чтобы усилить атаки на украинские укрепленные позиции.

Однако эксперт подчеркнул, что на фронте, протяженностью около 2 тыс. км, перемещение до 10-15 тыс. личного состава не сильно повлияет на ход боевых действий.

Также Сергей Грабский прокомментировал вероятную угрозу повторного наступления со стороны Беларуси. Он не исключает, что с белорусского направления могут быть провокации, определенные демонстрационные действия или попытка прорыва.