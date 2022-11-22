Ноябрь, 22 в 18:01

Украинские правоохранители начали производство по факту вероломства российских военных, которые имитировали сдачу в плен к ВСУ, после чего открыли огонь.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным ОГПУ, Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Соответственно, было начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438) УК Украины.

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Сотрудники прокуратуры провели мониторинг СМИ о ситуации в поселке Макеевка Луганской области, где российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим Вооруженных сил Украины, открыли огонь по украинским защитникам.

— Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что во время досудебного расследования будут приняты меры для установления всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем ее участникам.

Справочно добавим, что в соответствии со ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 08 июня 1977 года, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные якобы расстреляли солдат ВС РФ, которые пытались сдаться в плен. Из-за этого Москва направила обращение в международные организации.

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что во время событий, которые, вероятно, произошли в Макеевке Луганской области, и которые частично зафиксированы на видео, имела место российская провокация.

О вероломстве военных ВС РФ, что является военным преступлением, сообщал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его оценке, российские солдаты не могут считаться военнопленными, если сначала сдавались в плен, а затем открыли огонь по тем, кто должен был их пленить. Таким образом оккупационные войска РФ совершают вероломство.

Фото: скриншот из видео