Ноябрь, 22 в 22:41

Бывшему министру образования и науки Украины Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, он помогал коллаборантам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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В тексте подозрения отмечается, что 1 мая Табачник сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны в захваченных населенных пунктах. При этом он действовал как представитель высших органов власти РФ.

18 июня Табачник переписывался с Сальдо для организации встречи с “министром чрезвычайных ситуаций” в оккупированном Крыму для решения вопроса о создании “службы по чрезвычайным ситуациям”, подписания “договора” о сотрудничестве с “Управлением внутренних дел в Херсонской области” и создания службы “112”.

В конце июля Табачник узнал у Сальдо и Балицкого количество объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков.

– На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов, – говорится в подозрении.

Кроме того, Табачник докладывал работнику ФСБ России о некомпетентности Балицкого в создании сети аптек на оккупированной территории.

СБУ сообщила эксминистру образования о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения с конфискацией имущества.