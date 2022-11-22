Мобилизация в Украине: какие категории граждан не подлежат призыву
Верховная Рада Украины на заседании 15 августа приняла закон об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине до 21 ноября 2022 года.
Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.
Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации
- Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
- Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.
- Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.
- Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
- Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
- Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.
Также не могут призвать:
- женщин и мужчин, или близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (повнорідний, неповнорідний) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
- женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Кроме того, не могут призвать получателей профессиональной передвысшого и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.
Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.
В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.