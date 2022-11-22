Ноябрь, 22 в 7:50

На Кинбурнской косе все еще находятся российские силы. Но Вооруженные силы Украины продолжают военную операцию.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула: как только Кинбурнская коса будет освобождена или будут существенные результаты, об этом отчитаются. Пока что Гуменюк просит всех соблюдать режим тишины и не распространять лишнюю информацию, поскольку она влияет и на настроения людей.

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Также Наталья Гуменюк добавила, что российские корабли продолжают дежурить в Черном море. Однако свои ракетоносители россияне загнали в пункты базирования. Вероятно, немного мешает шторм.

Кроме того, наблюдается растягивание сил и маневрирование кораблей в сторону Новороссийска (город в РФ в Краснодарском крае, где находится крупный торговый порт, – Ред.).

Однако Наталья Гуменюк подчеркнула, что отсутствие ракетоносителей на дежурстве – это не повод расслабляться. Поскольку очень быстро, в течение двух-трех часов, российские корабли могут быть выведены на боевой курс.