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Факты / Україна

PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения стабильной и бесперебойной работы Харьковского метрополитена

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
® Партнёрский материал
PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения стабильной и бесперебойной работы Харьковского метрополитена

Численные обстрелы объектов критической инфраструктуры со стороны России выводят из строя энергосистему жизненно важных объектов украинских городов.

Потребность в бесперебойном обеспечении электроэнергией появилась у Харьковского метрополитена. Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION откликнулся на запрос метрополитена и приобрел генератор Aksa.

Он поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу метрополитена в отсутствие энергоснабжения. Это предоставит харьковчанам возможность безопасно пользоваться подземкой.

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– Жесткие обстрелы России по территории Украины наносят значительные повреждения критической инфраструктуре, что существенно влияет на каждого украинца. Одна из ключевых составляющих нормальной жизни людей – это бесперебойная работа городского транспорта.

Наш благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION помогает украинцам, поэтому мы сразу откликнулись на запрос Харьковского метрополитена и закупили необходимое оборудование. Преодолеваем преграды и приближаем победу вместе! – прокомментировала Марина Ильина, основательница PIN-UP FOUNDATION.

харківське метро

Организаторы инициативы – коммунальное учреждение Офис Реформ и PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины.

Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

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