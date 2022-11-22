РФ пробует разные стратегии обстрела энергетической инфраструктуры Украины – Кудрицкий

Ноябрь, 22 в 16:32

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что россияне пробуют различные стратегии атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нанести наибольший ущерб одномоментно.

Он отметил, что во время последней массированной атаки 15 ноября агрессоры сосредоточились на энергообъектах, находящихся в западных регионах.

– Они пробуют разные стратегии, так, чтобы нанести как можно больше вреда за один раз. В этом случае они выбрали станции и подстанции в западном регионе. Но это не всегда. Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны, – сказал Кудрицкий.

Он также напомнил, что в начале сентября враг совершил массированную атаку на энергообъекты в Харькове, позже это была Киевская область и другие регионы. Так что география обстрелов, по его словам, очень широка.

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Фото: Укренерго