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Факты / Україна

В Херсоне снова сообщают о взрывах

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 22 ноября в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон. В результате сегодняшних обстрелов погибли три человека.

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Как сообщил начальник гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко, оккупанты попали в 12 мест в областном центре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 272-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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