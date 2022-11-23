Ноябрь, 22 в 23:36

Вечером 22 ноября в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон. В результате сегодняшних обстрелов погибли три человека.

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Как сообщил начальник гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко, оккупанты попали в 12 мест в областном центре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 272-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.