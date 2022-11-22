Ноябрь, 22 в 17:50

В панельную многоэтажку в спальном районе столицы прилетело 15 марта. Обломки ракеты повредили трубу газоснабжения, в результате этого выгорели 80% квартир. Восстанавливать здание начали в июне, сейчас работы на завершающем этапе.

Уже через неделю начнут заселять жителей. Но будут делать это не одновременно, а этажами, рассказал Фактам ICTV Александр Акимов, директор коммунального предприятия Жилинвестстрой-УКБ, являющийся заказчиком работ.

В Киеве завершают восстановление дома на Чернобыльском, который россияне обстреляли весной / 3 фотографии

В 16-этажке на Чернобыльской, 9А усилили несущие конструкции, полностью заменили все коммуникации, поставили новые лифты, пожарную сигнализацию. Отстроили многоэтажку по современным нормам энергоэффективности: повсюду заменили окна и двери, утеплили фасад дома.

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В многоэтажке 126 квартир, большинство выгорело. В каждой сделали ремонт – установили всю сантехнику, поклеили обои, сделали пол, установят по газовой плите. Коммуникации в доме уже подключены: есть газ, отопление, вода. Так что со следующей недели жителей начнут заселять.

Всего в Киеве в результате российских ракетных атак повреждены 293 жилых дома. Из них 16 имели серьезные разрушения, остальные нуждались в замене окон, дверей, которые были повреждены взрывной волной. В Жилинвестстрое отметили, что завершают работы в большинстве домов.

В Киеве завершают восстановление дома на Чернобыльском, который россияне обстреляли весной / 5 фотографий

– Работы продолжаются. По 16 из пострадавших существенно домов мы 14 завершим в этом году, 2 будут переходные на следующий год. Это дома, которые были повреждены позже, на Глубочицкой. Там сейчас выполняют работы по демонтажу разрушенных конструкций. Не все работы можно проделать до конца года. Нам нужно время, где-то до второго квартала 2023 года, – рассказал Александр Акимов.

Восстанавливают 16 киевских домов за деньги из резервного фонда города, всего на это выделили 500 млн гривен. А вот в домах, где повреждены только окна и двери, работы выполняют за государственные средства – 200 млн гривен.

Кроме этого специалисты сейчас обследуют недавно поврежденную пятиэтажку, куда 15 ноября попал обломок российской ракеты и где загорелся пожар. В Жилинвестстрое подчеркивают, что по визуальному виду повреждений дом можно восстановить. Надеются, что работы начнут еще в этом году.