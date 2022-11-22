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Факты / Україна

Украинскую электронную подпись можно будет использовать в ЕС

Валентина Чорна, редактор ленты
Украинскую электронную подпись можно будет использовать в ЕС
Фото: Unsplash

Украинцы смогут использовать свои квалифицированные электронные подписи (КЭП) в Европейском Союзе для получения определенных услуг.

Соответствующее постановление во вторник, 22 ноября одобрил Кабинет министров.

В тоже время европейская электронная подпись будет признана в Украине.

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– Сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свое лицо значительно проще, — прокомментировали в Минцифры.

Отмечается, что этот процесс является длительным, но экспериментальный проект позволит решить неотложные потребности в сфере электронных услуг до заключения соглашения с ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в ЕС возможно до завершения войны.

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Источник: Министерство цифровой трансформации
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