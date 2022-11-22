Ноябрь, 22 в 19:06

В Дебальцево Донецкой области оккупанты переместили отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава ПВК Вагнер с целью наращивания группировки войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В городе Енакиево, что на Донетчине, продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты, — говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружено ​​перегруппировку отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области.

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По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.

Также в Генштабе сообщили, что в течение текущих суток украинские защитники нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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