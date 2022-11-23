Британия впервые передаст Украине вертолеты Sea King – Бен Уоллес

Ноябрь, 23 в 10:43

Киев впервые получит от Великобритании три вертолета Sea Kings, первый уже прибыл в Украину.

Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес в ходе поездки в Норвегию, где на встрече с союзниками обсуждает военную поддержку Украины.

По его словам, украинские летчики в течение последних шести недель проходили обучение в Британии по пилотированию и обслуживанию вертолетов.

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Уоллес также сказал, что Лондон предоставит дополнительно 10 тыс. артиллерийских снарядов, которые помогут ВСУ поддерживать безопасность на недавно освобожденных территориях.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими ВВС и Военно-морским флотом. Последний был снят с вооружения в 2018 году.

Новый британский премьер-министр Риши Сунак 19 ноября впервые посетил Киев. По результатам визита он объявил о пакете помощи на 50 млн фунтов, включающем 125 зенитных установок и оборудование для противодействия иранским беспилотникам.