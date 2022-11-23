Ноябрь, 23 в 19:32

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что сегодня до конца суток у жителей столицы будет свет и вода.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала Киев.

По его словам, работники Киевэнерго и водоканала осматривают место прилетов вражеских ракет и работают над восстановлением поставок света и воды киевлянам.

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