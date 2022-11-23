Кличко сообщил, когда в столице снова появятся вода и свет
Фото: КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что сегодня до конца суток у жителей столицы будет свет и вода.
Об этом Кличко заявил в эфире телеканала Киев.
По его словам, работники Киевэнерго и водоканала осматривают место прилетов вражеских ракет и работают над восстановлением поставок света и воды киевлянам.
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– Я надеюсь, что в ближайшее время будет более объективная картина, но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером электричество возобновят и возобновят водоснабжение, – сказал Виталий Кличко.