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Факты / Україна

Кличко сообщил, когда в столице снова появятся вода и свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Віталій Кличко
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что сегодня до конца суток у жителей столицы будет свет и вода.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала Киев.

По его словам, работники Киевэнерго и водоканала осматривают место прилетов вражеских ракет и работают над восстановлением поставок света и воды киевлянам.

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– Я надеюсь, что в ближайшее время будет более объективная картина, но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером электричество возобновят и возобновят водоснабжение, – сказал Виталий Кличко.

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