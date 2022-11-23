Морозы ускорят освобождение Луганской области – Гайдай

Ноябрь, 23 в 13:06

С наступлением морозов освобождение Луганской области будет происходить быстрее. Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– На направлении Сватово – Кременная – инициатива на стороне ВСУ, а Белогоровку атакуют российские “зеки”, – пишет он у себя в Telegram.

Гайдай отмечает, что на Луганщине до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, поэтому наши защитники не могут двигаться быстро.

– Но есть и плюсы – орки тоже не могут наступать техникой на Белогоровку. Ждем морозов, тогда “деоккупационные дела” пойдут быстрее, – высказал мнение Гайдай.

21 ноября он заявлял, что российские оккупанты не прекращают атаковать Белогоровку и уже полностью разрушили Макеевку.

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Он добавил, что на направлении Сватово – Кременная украинские военные постепенно продвигаются вперед.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый ранее тоже отмечал, что на Луганском направлении российские оккупанты уже больше обороняются, чем контратакуют – инициатива в руках ВСУ.

Фото: Сергей Гайдай