Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Морозы ускорят освобождение Луганской области – Гайдай

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сергій Гайдай

С наступлением морозов освобождение Луганской области будет происходить быстрее. Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– На направлении Сватово – Кременная – инициатива на стороне ВСУ, а Белогоровку атакуют российские “зеки”, – пишет он у себя в Telegram.

Гайдай отмечает, что на Луганщине до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, поэтому наши защитники не могут двигаться быстро.

– Но есть и плюсы – орки тоже не могут наступать техникой на Белогоровку. Ждем морозов, тогда “деоккупационные дела” пойдут быстрее, – высказал мнение Гайдай.

21 ноября он заявлял, что российские оккупанты не прекращают атаковать Белогоровку и уже полностью разрушили Макеевку.

Сейчас смотрят

Он добавил, что на направлении Сватово – Кременная украинские военные постепенно продвигаются вперед.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый ранее тоже отмечал, что на Луганском направлении российские оккупанты уже больше обороняются, чем контратакуют – инициатива в руках ВСУ.

Читайте
В Луганской области оккупанты идут по трупам своих солдат — Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка