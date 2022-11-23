В Винницкой области враг атаковал объекты критической инфраструктуры
РФ атаковала Винницкую область.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
— Винницкая область находится под обстрелом врага – объекты критической инфраструктуры! Оставайтесь в укрытиях! – написал он на своей странице в Telegram.
Во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы во многих областях – Запорожской, Полтавской, Днепропетровской , в Одессе, а также в Киеве и Киевской области.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.