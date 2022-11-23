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Факты / Україна

В Винницкой области враг атаковал объекты критической инфраструктуры

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Винницкой области враг атаковал объекты критической инфраструктуры

РФ атаковала Винницкую область.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

— Винницкая область находится под обстрелом врага – объекты критической инфраструктуры! Оставайтесь в укрытиях! – написал он на своей странице в Telegram.

Во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы во многих областях – Запорожской, Полтавской, Днепропетровской , в Одессе, а также в Киеве и Киевской области.

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