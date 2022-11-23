Под Киевом устанавливают 30-тонные огневые сооружения на случай повторного наступления войск РФ

Ноябрь, 23 в 13:06

В Киевской области на главных путях возможного выдвижения российских войск устанавливают долгосрочные огневые сооружения с учетом опыта начала вторжения в феврале.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

– Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя. Общий вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Оно состоит из нескольких элементов, отлитых из специального армированного бетона, – объяснил он.

По его словам, такие конструкции необходимы для безопасности военных и эффективного огневого поражения противника.

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– Любые попытки противника захватить столицу – обречены! – убежден Павлюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Олександр Павлюк