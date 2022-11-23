Под Киевом устанавливают 30-тонные огневые сооружения на случай повторного наступления войск РФ
В Киевской области на главных путях возможного выдвижения российских войск устанавливают долгосрочные огневые сооружения с учетом опыта начала вторжения в феврале.
Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
– Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя. Общий вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Оно состоит из нескольких элементов, отлитых из специального армированного бетона, – объяснил он.
По его словам, такие конструкции необходимы для безопасности военных и эффективного огневого поражения противника.
– Любые попытки противника захватить столицу – обречены! – убежден Павлюк.
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Фото: Олександр Павлюк