Россия готовит нападение на Белгородскую область под чужим флагом – ISW

Ноябрь, 23 в 7:28

Аналитики института изучения войны ISW предположили, что Россия создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области.

Аналитики считают, что таким образом, вероятно, Кремль пытается возобновить общественную поддержку войны в Украине.

Эксперты отмечают, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область. В то же время другие российские источники отметили, что оккупантам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения со стороны Украины.

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При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство фортификационных сооружений линии Засечная на границе между Украиной и Белгородской областью.

А финансист ЧВК Евгений Пригожин объяснил, что Вагнер строит Засечную линию после смены названия с Линии Вагнера, поскольку “многим в России не нравится деятельность частной военной компании Вагнер”.

Аналитики отмечают, что российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены лишь на то, чтобы запугать широкую общественность для поддержки войны.

У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию, и нет возможности сделать это в таких масштабах, по убеждению экспертов ISW.

В институте также отмечают, что поддержка бессмысленного вторжения России уменьшается среди российских жителей приграничных регионов и остальной страны после мобилизации и военных неудач.

Источник: ISW