Ноябрь, 23 в 9:04

С 1 декабря будут проведены перерасчеты пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2 027 до 2 093 грн (статья 7 закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2022 год), как говорится в сообщении ПФУ.

Кроме того, неработающим лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) в возрасте до 70 лет устанавливается минимальный размер пенсионных выплат на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн.

Также в связи с изменением показателя средней заработной платы будут увеличены пенсии по инвалидности и потере кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

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В ПФУ подчеркивают, что все перерасчеты пенсий будут произведены автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты.