Ноябрь, 23 в 9:46

Потери РФ в войне против Украины достигли 85 410 убитыми, в том числе 410 оккупантов ликвидированы за последние сутки. Больше всего – на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 ноября.

ВСУ за день также уничтожили два танка врага, пять бронированных машин и столько же артиллерийских систем.

Сейчас смотрят

Ориентировочные боевые потери России с 24 февраля:

личный состав – около 85 410 (+410) человек ликвидировано;

танки – 2 897 (+2);

боевые бронированные машины – 5 832 (+5);

артиллерийские системы – 1 887 (+5);

РСЗО – 395;

средства ПВО – 209;

самолеты – 278;

вертолеты – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537;

крылатые ракеты – 480;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 396 (+3);

специальная техника – 161.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.