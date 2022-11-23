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Факты / Україна

ВСУ уничтожили за сутки еще 410 российских оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ в войне против Украины достигли 85 410 убитыми, в том числе 410 оккупантов ликвидированы за последние сутки. Больше всего – на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 ноября.

ВСУ за день также уничтожили два танка врага, пять бронированных машин и столько же артиллерийских систем.

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Ориентировочные боевые потери России с 24 февраля:

  • личный состав – около 85 410 (+410) человек ликвидировано;
  • танки – 2 897 (+2);
  • боевые бронированные машины – 5 832 (+5);
  • артиллерийские системы – 1 887 (+5);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 209;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537;
  • крылатые ракеты – 480;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 396 (+3);
  • специальная техника – 161.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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