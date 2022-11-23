ВСУ уничтожили за сутки еще 410 российских оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
Потери РФ в войне против Украины достигли 85 410 убитыми, в том числе 410 оккупантов ликвидированы за последние сутки. Больше всего – на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 ноября.
ВСУ за день также уничтожили два танка врага, пять бронированных машин и столько же артиллерийских систем.
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Ориентировочные боевые потери России с 24 февраля:
- личный состав – около 85 410 (+410) человек ликвидировано;
- танки – 2 897 (+2);
- боевые бронированные машины – 5 832 (+5);
- артиллерийские системы – 1 887 (+5);
- РСЗО – 395;
- средства ПВО – 209;
- самолеты – 278;
- вертолеты – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537;
- крылатые ракеты – 480;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 396 (+3);
- специальная техника – 161.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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