Ноябрь, 24 в 20:08

Арестованы коллекционные автомобили и скифское золото, принадлежащее подозреваемым в коллаборационизме и пособничестве РФ чиновникам Мотор Сич.

Среди изъятого 7 элитных автомобилей, находившихся во владении президента акционерного общества, 4 из них раритетные, катер, оружие, почти 100 старинных золотых украшений, часть которых датируется 450-550 гг н.э. и была популярна у населения Крыма и юга Украины.

— Это редкие ювелирные украшения, относящиеся к уникальным материальным и духовным памятникам древности. Также изъято более 400 монет, часть из которых датирована ІІІ ст. до н. и более 50 золотых пластин, – отмечают в Офисе генпрокурора.

Автомобили и скифское золото: арестовано имущество президента Мотор Сич / 10 фотографий

По ходатайству прокуроров на изъятое имущество судом наложен арест.

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Процесс проходил при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках расследования уголовного производства в отношении президента АО Мотор Сич и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.