Ноябрь, 24 в 1:07

В Киевской области удалось подключить к электроснабжению 20% потребителей. В столице свет может появиться в первой половине дня.

Об этом президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, ситуация в Киеве очень сложная. Энергетики будут работать всю ночь.

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— Киев – очень сложная ситуация, работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня. Также во всех других городах и общинах, которые пострадали или остались без энергии… Киевщина – началось подключение бытовых потребителей, уже 20% есть, — подчеркнул президент.

В Черниговской области также сложная ситуация, однако местные энергетики ищут возможности подать людям свет. В Черкасской области вся критическая инфраструктура работает. Продолжаются работы по обеспечению электроэнергией бытовых потребителей.

В Одесской области водоснабжение подключено на 100%, тепло – 100%. Для бытовых потребителей электричества пока мало, всего 10%, но к утру должно быть больше.

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На Волыни десятки тысяч потребителей уже подключены.

— Тернопольская область – подключаем по районам. Львовская область была полностью выключена, по состоянию на сегодняшний день более 90% подключено, — подчеркнул президент Украины.

По словам главы государства, когда вечером он получал отчеты о возобновлении энергоснабжения, то 11 областей имели отметку “вся область без электричества”.

Однако к началу ночи к электроснабжению подключаются новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно.

Зеленский сообщил, что 23 ноября Россия выпустила по Украине 67 ракет.