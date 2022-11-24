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Факты / Україна

Карта боевых действий на 24.11.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 24 ноября, – девять месяцев со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне украинские защитники уничтожили 51 из 67 крылатых ракет и пять дронов-камикадзе типа Ланцет, запущенных РФ.

Столицу оккупанты атаковали 30 ракетами. 20 из них украинские военные ликвидировали.

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Карта боевых действий в Украине на 24.11.2022

Карта бойових дій 24 листопада 2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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