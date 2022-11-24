Ноябрь, 24 в 10:53

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 310 российских оккупантов. По состоянию на 24 ноября общее количество отличившегося личного состава противника составляет около 85 720 человек.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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танков ‒ 2898 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5837 (+7) ед,

артиллерийских систем – 1889 (+2) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 209 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10) ед,

крылатых ракет ‒ 531 (+51) ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4400 (+4) ед,

специальной техники – 161 ед.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.