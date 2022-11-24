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Факты / Україна

Может быть срежиссировано: Маляр о видео с попыткой россиян сдаться в плен

Валентина Летяк, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

В Украине идет война, поэтому такие видео, в частности инцидент с инсценировкой сдачи в плен российских военных в Макеевке на Луганщине, открывших огонь на поражение по военным ВСУ, появляются часто, и они изучаются.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Появляющиеся в сети видео изучаются на предмет того, не является ли это фейком, не является ли срежиссированным чем-то. В то же время, с видео очевидно, если смотреть в замедленном режиме, что это не украинские военные делают, – сказала она.

Маляр подчеркнула, что это не та история, по поводу которой должны быть официальные заявления Минобороны или Генштаба, “так как таких видео появляется немало, потому что сейчас война”.

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На днях омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя видео, которое, вероятно, снято 12 ноября в поселке Макеевка, заявил, что оккупанты инсценировали сдачу в плен и совершили военное преступление – открыли огонь по военным ВСУ.

По его словам, в таком случае российские солдаты не могут считаться военнопленными, поскольку они ведут бой и совершают вероломство.

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